وزير الصناعة يشهد انطلاق روكس مصر لإنتاج سيارات ROX REEV محليا

- اتفاقية التأسيس بين مجموعة عز العرب السويدي للاستثمار الصناعي وشركة ROX Motor العالمية

- هاشم: توافد الشركات العالمية الكبرى للاستثمار المباشر وبناء شراكات حقيقية يعكس تحولا جذريا في بيئة الاستثمار المصرية

- المشروع يأتي في توقيت مثالي لتحقيق طفرة حقيقية وملموسة في قطاع السيارات بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المصري والتصدير للخارج

- ضرورة وضع خطة واضحة لزيادة المكون المحلي والقيمة المضافة بالتزامن مع توسعات المشروع

- صناعة السيارات تأتي في مقدمة القطاعات الصناعية ذات الأولوية المستهدف تنميتها خلال المرحلة الحالية

شهد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، توقيع اتفاقية بين مجموعة عز العرب السويدي للاستثمار الصناعي وشركة "ROX Motor" العالمية لتأسيس شركة روكس مصر لبدء الإنتاج المحلي لسيارات "ROX REEV" داخل مصانع عز العرب السويدي.

شارك في مراسم التوقيع الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وجارفيس يان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة روكس موتور، والمهندس هشام عز العرب، رئيس مجموعة عز العرب السويدي للاستثمار الصناعي، والمهندس أحمد السويدي، مؤسس وشريك مجموعة عز العرب السويدي للاستثمار الصناعي.

وفي مستهل كلمته خلال مراسم التوقيع، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن هذا التوقيع يمثل ترجمة حقيقية ونجاحا ملموسا للاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات في مصر، مشيرا إلى أن هناك تحولا جذريا في بيئة الاستثمار المصرية، مضيفا: "بعد سنوات من الجهود المكثفة لعرض الرؤى والمخططات لإقناع الشركات العالمية بأن مصر هي المركز الإقليمي الأمثل للاستثمار، أصبحنا اليوم نشهد توافد الشركات العالمية الكبرى للاستثمار المباشر وبناء شراكات حقيقية، وهو ما يعكس الانتقال من مرحلة العروض الترويجية إلى مرحلة جني الثمار، بناء على بنية تحتية قوية أثبتت جدارتها وحقائق فعلية على أرض الواقع".

وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يتسق تماما مع رؤية الدولة لتوطين الصناعة المحلية، حيث تركز الحكومة حاليا على قطاعات صناعية محددة لتعظيم القيمة المضافة، وتولي اهتماما بالغا بقطاع صناعة السيارات بصفة عامة، والسيارات الكهربائية والمركبات المعتمدة على الطاقة النظيفة بصفة خاصة، لافتا إلى أن هذه الشراكات الفعالة مع كيانات صناعية وطنية كبرى تعكس ثقة المجتمع الدولي الكبيرة في تنافسية الاقتصاد المصري.

وقال هاشم إن صناعة السيارات تأتي في مقدمة القطاعات الصناعية ذات الأولوية المستهدف تنميتها خلال المرحلة الحالية، وذلك في إطار البرنامج الوطني للنهوض بصناعة السيارات الهادف إلى الوصول بحجم الإنتاج المحلي إلى 100 ألف سيارة حتى عام 2030، مشيرا إلى أن هذا المستهدف الطموح تدعمه الدولة من خلال حزمة متكاملة من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية لضمان تحقيقه.

وشدد الوزير على أن تعميق التصنيع المحلي يُعد الركيزة الأساسية والهدف الأسمى في هذه المرحلة، حيث تأتي الشراكة الاستراتيجية بين شركة "روكس موتور" ومجموعة "عز العرب السويدي" في التوقيت الأمثل لتحقيق طفرة حقيقية وملموسة في قطاع السيارات بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المصري، وتعزيز القدرات التصديرية للدولة والوصول بالمنتج المحلي إلى الأسواق العالمية، مشيرا إلى ضرورة قيام الشركة بوضع خطة واضحة لزيادة المكون المحلي والقيمة المضافة بالتزامن مع توسعات المشروع.

وفي ختام كلمته، وجه هاشم الشكر والتقدير لمجموعة عز العرب السويدي وشركة روكس موتور، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في خطواتهم القادمة، ومؤكدا أن الوزارة تتطلع إلى جني ثمار هذا التعاون عبر رؤية خطوات فعلية لتعميق الصناعة ونقل التكنولوجيا المتقدمة.