وزير الخارجية الإيراني يعرب عن تقديره لدور مصر في دعم إرساء وقف إطلاق النار

أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، صباح اليوم الاثنين، اتصالات هاتفية منفصلة مع كل من: الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج، ونظيريه التركي هاكان فيدان، والعراقي فؤاد حسين.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، تناولت الاتصالات مذكرة تفاهم إسلام آباد، إذ أعرب عراقجي، عن تقديره لمواقف ودور مصر وتركيا والعراق في دعم إرساء وقف إطلاق النار، وخفض التوترات، والجهود الدبلوماسية لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.

وأكد عراقجي، ضرورة وقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي وهجماته المزعزعة للاستقرار ضد لبنان بشكل كامل، مشيرًا إلى مسئولية الولايات المتحدة عن تنفيذ الاتفاق.

وأكد الوزراء خلال الاتصالات استمرار المشاورات والتعاون الوثيق بشأن التطورات الإقليمية، مشددين على ضرورة تعزيز الجهود الدبلوماسية للحفاظ على السلام والاستقرار.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، في تطور يُنظر إليه باعتباره أحد أبرز التحولات في منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة.

ويشمل الاتفاق -وفق ما أُعلن حتى الآن- وقفا فوريا ودائما للعمليات العسكرية على كل الجبهات، وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، ورفع الحصار البحري عن إيران، إلى جانب تفاهمات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وعدد من الملفات الإقليمية، وسط ترقب للكشف عن بنوده الكاملة خلال مراسم التوقيع الرسمية المرتقبة في سويسرا.

وجاء الإعلان بعد أشهر من الحرب والتصعيد العسكري والتجاذبات السياسية والمفاوضات غير المباشرة، وسط جهود وساطة قادتها عدة أطراف إقليمية ودولية أبرزها مصر وقطر وباكستان، مما أفضى إلى صياغة مذكرة تفاهم نهائية من المنتظر توقيعها رسميا في مدينة جنيف بسويسرا يوم الجمعة 19 يونيو الجاري.

ويحمل الاتفاق أبعادا تتجاوز وقف الحرب بين واشنطن وطهران، إذ يمتد ليشمل ملفات إقليمية حساسة تتعلق بالملاحة في مضيق هرمز والعقوبات الاقتصادية والبرنامج النووي الإيراني، فضلا عن ترتيبات مرتبطة بالساحة اللبنانية.