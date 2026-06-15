مصدر إسرائيلي: نتنياهو اتهم كوشنر وويتكوف بخلق فجوة بينه وبين ترامب

قال مصدر إسرائيلي لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهم في أحاديث خاصة جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وستيف ويتكوف، مبعوثه الخاص للشرق الأوسط، بأنهما خلقا فجوة بينه وبين الرئيس الأمريكي.

وبحسب المصدر، يعتقد نتنياهو أن المفاوضين الأمريكيين تأثروا بقطر، التي- بحسب الرواية- دفعت باتجاه مواقف وسعت الخلافات بين تل أبيب وواشنطن.

وسافر وسطاء قطريون إلى طهران أمس لاستكمال صياغة شروط مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وكانوا إلى جانب باكستان قناة دبلوماسية رئيسية للوساطة.

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، إن اتفاق الرئيس ترامب مع إيران لا يُلزم إسرائيل، داعيا لعدم انسحاب القوات الإسرائيلية من أي منطقة تسيطر عليها.

وقال بن غفير في تصريح أورده الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن "اتفاق ترامب لا يُلزمنا" مضيفا أن "إسرائيل ليست تابعة للولايات المتحدة، بل دولة مستقلة وذات سيادة"، على حد تعبيره.

وتابع: "موقفي واضح، نحن لسنا شركاء في هذا الاتفاق، لأنه لا يراعي أمننا"، مؤكدا "يجب ألا ننسحب من أي منطقة سيطر عليها مقاتلونا".



وأعلن الرئيس الأمريكي على منصته تروث سوشيال، أمس، أن "الاتفاق مع إيران ‌اكتمل الآن".

وجاء منشوره بعد وقت قصير من إعلان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي تؤدي بلاده دور الوسيط، التوصل إلى اتفاق أيضا.

ومن المقرر توقيع مذكرة التفاهم رسميا يوم الجمعة في سويسرا. ولم تُعرف حتى الآن بنود هذا الاتفاق بالتفصيل، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وقال شريف في منشور على منصة إكس إن الاتفاق ينص على "الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان".