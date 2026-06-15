تكريم مدحت العدل في ختام المهرجان الدولي للفيلم بالداخلة بالمغرب

كرم المهرجان الدولي للفيلم بالداخلة بالمغرب، الكاتب والسيناريست الكبير د.مدحت العدل ضمن فعاليات الدورة الرابعة عشرة، تقديراً لمسيرته الفنية الممتدة وإسهاماته في إثراء السينما والدراما العربية.



وشهد حفل الافتتاح احتفاءً خاصاً بالدكتور مدحت العدل؛ حيث عُرض فيلم وثائقي قصير يلخص أبرز المحطات في تاريخه المهني والإنساني، مستعرضاً روائعه السينمائية والدرامية والمسرحية، إلى جانب أشعاره وأوبريتاته الوطنية التي شكلت جزءاً من الوجدان العربي على مدار عقود.



وفي تعقيب له على هذا التكريم، توجه الدكتور مدحت العدل بخالص الشكر والتقدير لإدارة المهرجان، وللجمهور والمثقفين في المغرب الشقيق، قائلاً: "التجربة المغربية في السينما تجربة رائدة منذ بدايتها من 20 سنة"، مضيفاً أنه وقع أسيراً لحب المغرب منذ زيارته لها في 1986 لأول مرة، سواء ناسها أو طبيعتها، وأصبح منتظم في زيارتها سنوياً ولم ينقطع سوى فترة قصيرة، وعندما جاء في 2015 وجد مغرب آخر تماماً متطور بشكل مبهر.