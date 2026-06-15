الحبس 6 أشهر وكفالة ألف جنيه لـ هاني شكري في اتهامه بسب وقذف جماهير الأهلي

قال المحامي محمد رشوان، إن محكمة جنح القاهرة، عاقبت هاني شكري، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بالحبس 6 أشهر، وكفالة ألف جنيه لوقف تنفيذ العقوبة مؤقتًا، في اتهامه بسب وقذف جماهير نادي الأهلي.

وكانت النيابة العامة قد أحالت هاني شكري للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح المختصة على خلفية اتهامه بالإساءة إلى جماهير الأهلي عبر عبارات اعتُبرت سبًا وقذفًا.

وفي وقت سابق استمعت النيابة العامة لأقوال عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وقد قررت إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات في الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما ظهر هاني شكري عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في مقطع فيديو تدواله رواد منصات التواصل الاجتماعي، يسب جماهير الأهلي.