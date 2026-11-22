وصلت الأميرة اليابانية أيكو، ابنة الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو، إلى مطار هانيدا بالعاصمة طوكيو، اليوم السبت، عائدة من زيارة رسمية إلى سنغافورة.

وقبل مغادرتها إلى اليابان، زارت الأميرة في وقت سابق من اليوم معلم "الميرليون"، الذي يعد أحد أبرز الرموز المميزة لسنغافورة، وفقا لوكالة "جيجي برس".

وأعربت الأميرة عن انطباعاتها بشأن الزيارة في بيان مكتوب أصدرته وكالة شؤون البلاط الإمبراطوري الياباني.

وفي إشارة إلى زراعة شجرة تذكارية وإطلاق اسمها على إحدى زهور الأوركيد، قالت الأميرة: "آمل أن تستمر أوجه التبادل والتعاون بين البلدين عبر الأجيال، باعتبارها شاهدا على الصداقة بينهما".

كما أعربت عن امتنانها لحفاوة الاستقبال التي حظيت بها من الرئيس السنغافوري ثارمان شانموجاراتنام، قائلة: "أتيحت لي الفرصة للتعرف على تاريخ سنغافورة وثقافتها المميزة، والتعرف عن قرب على مجتمعها المتنوع، الذي تتعايش فيه ثقافات مختلف الأعراق".