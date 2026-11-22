قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي اليوم السبت: " نحن على تواصل مع الوسطاء، ومن بينهم القطريون، بشكل مباشر وعبر الوسائل الافتراضية، ونجري المحادثات اللازمة لمعرفة ما إذا كان يمكن إعطاء فرصة أخرى للدبلوماسية"، وذلك حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء .

وقالت الوكالة إن مسؤولين إيرانيين وقطريين عقدوا محادثات استمرت ساعتين مساء أمس الجمعة، وإن الوفد القطري غادر البلاد منذ ذلك الحين.

وكرر المسؤول الإيراني موقف بلاده بأن :" المواد المخصَّبة لن تنقل إلى خارج البلاد تحت أي ظرف".

وأضاف:" نعتبر الحصار الاقتصادي عملاً حربياً، وسنتخذ كل الإجراءات اللازمة لكسره".