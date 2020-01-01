معارض تركي: استطلاعات الرأي المخيبة أجبرت أردوغان على تحويل آيا صوفيا لمسجد

قال نائب رئيس تكتل حزب "إيي" المعارض التركي، في مجلس بلدية إسطنبول، إبراهيم أوزكان، إن قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتحويل "آيا صوفيا" إلى مسجد هو قرار سياسي قبل أن يكون قضائي، لجأ إليه بعدما جائت نتائج استطلاع الرأي ببيانات تظهر تآكل شعبيته.

وأشار أوزكان في كلمته أمام مجلس بلدية المدينة إلى حديث قاله أردوغان سابقا لمن طالبوه بإعادة فتح "آيا صوفيا" للصلاة قال فيه :"إن من يطالبون بذلك لا يعرفون العالم، ولا يعرفون من هم مخاطبوهم، وأنا بصفتي زعيمًا سياسيًا لم أفقد صوابي حتى الآن لأساق إلى هذه اللعبة والمؤامرة"، وفقا لصحيفة "سوزجو" التركية.

وقال نائب رئيس تكتل حزب "إيي" المعارض التركي، في مجلس بلدية إسطنبول:" كلمات الرئيس هذه ترنّ في آذاننا كما ولو كانت قد قيلت بالأمس. ولكن ماذا حدث الآن، هل فقد السيد الرئيس صوابه؟ وهل نتائج استطلاعات الرأي هي ما أفقدته صوابه؟” في الإشارة إلى أن قرار أردوغان سياسي يهدف لاستعادة شعبيته في الشارع بعدما جائت نتائج استطلاع رأي ببيانات مخيبة لآماله في استمرار حكمه بعد انتخابات 2023 المقبلة.

وذكرت الصحيفة التركية أن نائب رئيس مجلس بلدية إسطنبول التابع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا زين العابدين أوكول، قام بإغلاق مكبر الصوت الذي كان أوزكان يتحدث فيه، ما أوقع مشادات كلامية خلال الاجتماع، حيث وصف أعضاء حزب "إيي" ما حدث بأنها تصرفات غير ديمقراطية، وطلبوا مغادرة الاجتماع.