إصابة 4 أشخاص بأعيرة نارية في مشاجرة بالإسماعيلية

أصيب ٤ أشخاص بأعيرة نارية فى مشاجرة بين عدة أطراف بالإسماعيلية.

تلقى مرفق إسعاف الإسماعيلية بلاغا بوقوع مشاجرة بعزبة أبو السيد التابعة لمركز القصاصين تطورت إلى إطلاق الأعيرة النارية بين أطراف المشاجرة، ما أسفر عن إصابة كل من عاطف عبد العزيز، بطلق نارى في القدم اليسرى وعلي السيد عبد العزيز ٥٠ سنة بطلق ناري في القدم اليسرى وأحمد إبراهيم حسن 35 سنة بطلق نارى في القدم اليمني وعمرو محمد 31 سنة بطلق ناري فى الظهر.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى القصاصين المركزى ومنها إلى مستشفى جامعة قناة السويس، فيما انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث لمعرفة أسباب المشاجرة وضبط المتسببين فى الإصابات.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة للتحقيق.