وفاة شخصين في انهيار أرضي بسبب الأمطار غربي اليابان

ذكرت تقارير إعلامية محلية في اليابان اليوم الأربعاء أنه عثر على شخصين جثتين هامدتين بعدما طمر انهيار أرضي منزلهما في أعقاب سقوط أمطار غزيرة.

وأكدت السلطات حالتي الوفاة في مدينة هيجاشي هيروشيما في وقت متأخر أمس الثلاثاء حيث قضى عمال الطوارئ ساعات طويلة في البحث عن الضحيتين، بحسب ما أوردته وكالة أنباء كيودو اليابانية.

وقالت كيودو إن عدد الضحايا جراء الأمطار الغزيرة في اليابان خلال الشهر الجاري وصل بذلك إلى 74، بينهم 64 في مقاطعة كوماموتو، بحسب حصيلة كيودو، بالإضافة إلى 11 آخرين في عداد المفقودين.

وأدت الأمطار الغزيرة إلى فيضانات وانهيارات أرضية في مناطق عدة بغرب اليابان أمس الثلاثاء، مما دفع السلطات إلى إصدار أوامر إخلاء لنحو 11 ألف شخص.

ويتوقع أن تشهد اليابان مزيدا من الأمطار اليوم الأربعاء، وحذرت السلطات من حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في غرب البلاد.

وفي وقت سابق الشهر الجاري، أدت الأمطار الغزيرة إلى انهيارات أرضية وفيضانات في جزيرة كيوشو، جنوبي البلاد، وفي عدة مناطق أخرى.

ومنذ الرابع من شهر تموز/يوليو الجاري، أدت الأمطار الغزيرة إلى حدوث 378 انهيارا أرضيا، بينها 76 في كوماموتو و49 في مقاطعة كاجوشيما. وفاضت مياه 106 أنهار، بحسب بيانات حكومية.