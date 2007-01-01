16 قتيلا ومئات المشردين بسبب السيول في إندونيسيا

صرح مسؤولون في وكالة الحد من آثار الكوارث الإندونيسية، اليوم الأربعاء، إن السيول والانهيارات الأرضية أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 16 شخصا وتشريد المئات في جزيرة سولاويزي.

وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية للتخفيف من آثار الكوارث راديتيا جاتي إن مسؤولي البحث والإنقاذ ما زالوا يبحثون عن 23 شخصا فقدوا بعد أن ضربت السيول منطقة نورث لوو بمقاطعة سولاويزي الجنوبية.

وأفاد مسؤولون بالوكالة المحلية للتخفيف من آثار الكوارث ووكالة البحث والإنقاذ لوكالة رويترز للأنباء بأن الأمطار الغزيرة غمرت ثلاثة أنهار قريبة لعدة أيام مما دفع السلطات إلى إجلاء 655 شخصا نتيجة الفيضانات.

وكثيرا ما تعاني إندونيسيا من الفيضانات والإنهيارات الأرضية خاصة خلال موسم الأمطار على الرغم من أن الوضع غالبا ما يزداد سوءا بسبب عمليات التخلص من الغابات.

وقتلت الفيضانات أيضا 66 شخصا في العاصمة الإندونيسية جاكرتا في يناير الماضى في واحدة من أشد الأمطار غزارة منذ بدء التسجيل.