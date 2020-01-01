أسامة هيكل: استقرار الحالة الصحية لمكرم محمد أحمد

أكد أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، استقرار الحالة الصحية للكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد الذي أُصيب بجلطة في المخ أثناء تواجده في الساحل الشمالي.

وقال هيكل عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"، إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع أسرة الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد، واطمئن على حالته الصحية من زوجته وابنته الإعلامية أمنيه مكرم، التي أكدت استقرار حالته الصحية نسبيا.

وتابع هيكل نقل الكاتب الكبير بطائرة عسكرية من مستشفى العلمين إلى إحدى مستشفيات القاهرة.

وتوجه الدولة للإعلام، بالشكر للقوات المسلحة على اهتمامها وسرعة نقلها للأستاذ مكرم، والذي وصفه بالقيمة الصحفية الكبرة، والتي تستحق كل الاهتمام والتقدير، تمني له الشفاء العاجل والعودة إلى محبيه في الوسطين الصحفي والإعلامي، وإلى قرائه في مصر والعالم العربي.