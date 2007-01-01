محكمة أوروبية تلغي قرارا ضريبيا أصدرته المفوضية الأوروبية بحق آبل في إيرلندا

ألغت المحكمة العامة بالاتحاد الأوروبي قرارا كان صدر عن المفوضية الأوروبية بحق فاتورة ضريبية بقيمة 13 مليار يورو (9ر14 مليار دولار) قالت إن عملاق التكنولوجيا الأمريكي "آبل" لم يسددها لإيرلندا.

وفقا لبيان صادر عن ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، فإن السلطة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي "لم تُوَفق في توضيح المعيار القانوني المطلوب" الذي يؤكد أن دبلن منحت تسهيلات لآبل بالمخالفة لقواعد التنافسية.

ولفت قضاة المحكمة، ومقرها لوكسمبورج، إلى أن الأفرع التابعة لآبل في إيرلندا لم تحصل على مساعدة من الدولة تعتبر غير قانونية بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي.

وكانت المفوضية الأوربية قالت عام 2016 إن التسهيلات الضريبية الممنوحة من إيرلندا لآبل غير قانونية بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي لأنها أتاحت للشركة دفع ضرائب أقل بكثير من الشركات الأخرى.