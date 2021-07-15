طلاب الثانوية بالغربية: امتحان الجغرافيا سهل لكنه طويل والوقت غير كافٍ

أبدى عدد كبير من طلاب القسم الأدبي بمحافظة الغربية عن سعادتهم بامتحان الجغرافيا، واعترض عدد آخر على الوقت باعتباره غير كافٍ.

وأوضح إبراهيم الشاذلي، من لجنة مدرسة دمنهور الثانوية العسكرية، أن الامتحان أصعب جاء أصعب مما يتخيل والأسئلة كانت غير متوقعة.

وفي الغربية، قال أحمد سامح الفقي، بلجنة مدرسة الشهيد يوسف عبد العال بطنطا، إن الامتحان جاء واضحا وليس فيه غموض وهو سهل نسبيا ولم يخرج عن المنهج.

من جانبه أضاف عمر عبد المنعم، بلجنة مدرسة الشهيد يوسف عبد العال بطنطا: "الامتحان سهل ولكنه طويل ويحتاج لوقت أكبر، وهو امتحان شامل لمعظم أجزاء المنهج تقريبا والطالب المذاكر لا يشكو من الامتحان".

وقال محمد علاء بلجنة مدرسة الشهيد يوسف عبد العال بطنطا: "الجغرافيا مادة خادعة، ولكن الأسئلة جاءت في مستوى الطالب الجيد وليس المتوسط، وجمعت بين الحفظ والفهم، ولكن الأسئلة طويلة وكانت تحتاج لوقت".