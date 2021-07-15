رئيس أفريقية النواب يثمن جهود السفارة المصرية بالسنغال فى دعم العلاقات بين البلدين

أشاد الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، بجهود السفارة المصرية بالسنغال فى دعم العلاقات بين مصر والسنغال، فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.

وأكد أن الدبلوماسية المصرية لها دورها المهم والمحوري للتعاون بين مصر ومختلف الدول الأفريقية.

ووجه الجبلي التحية والتقدير للسفيرة نهى خضر سفيرة مصر بالسنغال، والدبلوماسية إيناس سليمان، وجميع العاملين بالسفارة المصرية بالسنغال فى تنظيم ونجاح الزيارة التى قام بها مؤخرًا إلى السنغال، مؤكداً أن أعضاء السفارة المصرية بالسنغال يحظون باهتمام وتقدير كبيرين من دوائر صنع القرار داخل دولة السنغال، خاصة أن هناك علاقات ممتازة تربط بين مصر والسنغال فى مختلف مجالات التعاون.

كان الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب قد قام بزيارة إلى دولة السنغال، حيث التقى مع ايساتو دييورا نائبة رئيس البرلمان السنغالي لبحث التعاون بين مجلس النواب المصرى والبرلمان السنغالي.

وأكد الجبلى، فى تصريحات له عقب اللقاء أنه بحث مع نائبة رئيس البرلمان السنغالي وسائل دعم العلاقات بين البرلمانين المصرى والسنغالي وتم الاتفاق على إنشاء جمعية صداقة برلمانية مصرية سنغالية، مشيرا إلى بحث تنسيق المواقف بين برلمانات الدول الإفريقية استعدادا للاجتماعات المقبلة للبرلمان الإفريقى وأهمية قيام مصر والسنغال بدورهما فى هذا الملف خاصة أن مصر تحظى بثقة كبيرة من البرلمانيين الأفارقة كما أن السنغال من الدول المؤثرة فى غرب إفريقيا.

وقال الدكتور شريف الجبلى إن اللقاء كان مهما وستكون له نتائجه الإيجابية على العلاقات بين مصر والسنغال فى مختلف المجالات فى ظل علاقات الصداقة التى تربط بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس السنغالي، خاصة أن الرئيس السيسى قام بزيارة مهمة لدولة السنغال مؤخرا.

جدير بالذكر أنه حضر اللقاء الدبلوماسية إيناس سليمان نائب السفيرة المصرية بدولة السنغال وثلاثة أعضاء من البرلمان السنغالي وهم اعضاء بالبرلمان الأفريقى.