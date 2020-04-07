مقتل وفقدان 34 شخصا جراء الفيضانات غرب ألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية، أن 4 أشخاص لقوا حتفهم فيما اعتبر أكثر من 30 آخرين في عداد المفقودين جراء انهيار 6 منازل عقب الفيضانات العارمة الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة في ولاية "راينلاند بالاتينات" الواقعة غربي البلاد.

وأوضحت الشرطة -وفقا لقناة (سكاي نيوز) البريطانية الناطقة بالإنجليزية، اليوم الخميس- أن نحو 25 منزلا آخرا معرضا لخطر الانهيار في مقاطعة "شولد باي أديناو" بمنطقة إيفل الجبلية.

وأشارت إلى أن اثنين من رجال الإطفاء غرقا جراء الفيضانات، كما تم نشر قوات الجيش من أجل مساعدة السكان المحاصرين.