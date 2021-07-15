رئيس وزراء العراق يبحث مع وفد أمريكي التحضيرات لجولة الحوار الاستراتيجي المقبلة

بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مع منسق البيت الأبيض لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت مكغورك، والوفد المرافق له، التحضيرات لجولة الحوار الاستراتيجي المقبلة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم الخميس- أن "الكاظمي استقبل، مكغورك والوفد المرافق له، وجرى بحث التنسيق والتعاون المشترك في مختلف المجالات، والتحضيرات لعقد الجولة القادمة من الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية".

وأشار البيان إلى أنه "تم مناقشة آليات انسحاب القوات المقاتلة من العراق والانتقال الى مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي الذي يطور العلاقة بين البلدين ويعزز أمن العراق وسيادته، بالإضافة إلى توسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية والتجارية، وفي مجال التعاون الصحي ومواجهة جائحة كورونا".

ولفت إلى أنه جرى أيضا مناقشة الأوضاع الإقليمية، والتأكيد على حاجة المنطقة إلى تغليب لغة الحوار والتهدئة، ودور العراق المتنامي في هذا المجال.