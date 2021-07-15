 فيديو.. القومية لعلاج الضمور العضلي: النمو العقلي للطفل المصاب يكون سليم تماما - بوابة الشروق
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فيديو.. القومية لعلاج الضمور العضلي: النمو العقلي للطفل المصاب يكون سليم تماما

أمل محمود
نشر في: الخميس 15 يوليه 2021 - 2:38 ص | آخر تحديث: الخميس 15 يوليه 2021 - 2:38 ص

قالت الدكتورة هبة الله حسني، عضو اللجنة القومية لفحص حالات ضمور العضلات الشوكي، إن الخط الساخن «106» مخصص للرد على استفسارات أهالي مرضى الضمور العضلي، وتوضيح طبيعة المرض لهم.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساءdmc» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء الأربعاء، أن مرض ضمور العضلات الشوكي شائع في المجتمع بسبب وجود العديد من حاملي المرض، مؤكدة أنه قد يظهر لطفل أبويه ليس أقرباء.
وأوضحت أن مرض ضمور العضلات الشوكي يؤدي إلى ارتخاء عام لعضلات الجسم بما فيها عضلات البلع والتنفس، فضلَا عن تسببه بالتهابات في الجسم، ذاكرة أن النمو العقلي للطفل المصاب بهذا المرض يكون سليم تمامًا.
وتوقعت زيادة أعداد المرصودين بإصابة مرض ضمور العضلات الشوكي بعد مبادرة الرئيس، مضيفًا أن الوزارة أنشأت 23 عيادة لتشخيص الحالات المتشكك فيها.
وأشارت إلى أن اللجنة نظرت في 24 حالة منهم 8 حالات حصلوا على العلاج، و16 حالة أخرين تستكمل فحوصاتها لتحديد أماكن الحقن بالنسبة لهم.

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