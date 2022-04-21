 الرئيس الفلبيني ينهي عزله الصحي عقب تعافيه من فيروس كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الفلبيني ينهي عزله الصحي عقب تعافيه من فيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الجمعة 15 يوليه 2022 - 11:50 ص | آخر تحديث: الجمعة 15 يوليه 2022 - 11:50 ص
أنهى الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن عزله الصحي، وذلك عقب تعافيه من فيروس كورونا (كوفيد-19).
أعلنت ذلك المتحدثة الرسمية باسم الرئيس الفلبيني تريكسي كروز أنجلس ، اليوم الجمعة ، وفقا لما ذكرته قناة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الإنجليزية.
كان الرئيس الفلبيني ماركوس الابن قد جاءت نتيجة فحوصه إيجابية لفيروس كورونا في 8 من يوليو الجاري. وكان يعاني من حمى خفيفة في أول الأمر، دون أن تظهر عليه أي أعراض إضافية.
يشار إلى أن هذه تعد المرة الثانية التي يصاب فيها ماركوس الابن بكوفيد-19، حيث أصيب به للمرة الأولى في مارس عام 2020 عقب عودته من رحلة في إسبانيا.

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