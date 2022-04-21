الرئيس الفلبيني ينهي عزله الصحي عقب تعافيه من فيروس كورونا

أنهى الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن عزله الصحي، وذلك عقب تعافيه من فيروس كورونا (كوفيد-19).

أعلنت ذلك المتحدثة الرسمية باسم الرئيس الفلبيني تريكسي كروز أنجلس ، اليوم الجمعة ، وفقا لما ذكرته قناة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الإنجليزية.

كان الرئيس الفلبيني ماركوس الابن قد جاءت نتيجة فحوصه إيجابية لفيروس كورونا في 8 من يوليو الجاري. وكان يعاني من حمى خفيفة في أول الأمر، دون أن تظهر عليه أي أعراض إضافية.

يشار إلى أن هذه تعد المرة الثانية التي يصاب فيها ماركوس الابن بكوفيد-19، حيث أصيب به للمرة الأولى في مارس عام 2020 عقب عودته من رحلة في إسبانيا.