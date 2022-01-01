يتساءل العديد من موظفي القطاع الحكومي عن موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك 2022، حتى يتمكنوا من الاستعداد للعودة إلى أعمالهم وترتيب تلك الفترة المتبقية أمامهم لاستعادة نشاطهم.

يهتم المواطنون بموعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك 2022، حيث لايزال الكثير منهم في العديد من المدن الساحلية وغيرها من الأماكن المختلفة.

موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك 2022

وكان من المفترض أن تنتهي إجازة عيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو وهو رابع أيام العيد الكبير، إلا أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد قرر مد الإجازة التي يحصل عليها موظفي القطاع الحكومي.

هذا وكانت الحكومة المصرية قد حددت إجازة عيد الأضحى المبارك مدفوعة الأجر لجميع العاملين في الوزارات وشركات قطاع الأعمال والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام، على أن تنتهي يوم الخميس الموافق 14 يوليو 2022.

وهناك العديد من الموظفين الذين يحصلون على يومين آخرين إذا كانت الإجازة الأسبوعية الخاصة بهم يحصلون عليها يومي الجمعة والسبت، حيث يعود موظفي البنوك المختلفة إلى رأس أعمالهم يوم الأحد الموافق 17 يوليو المقبل.

مدة إجازة عيد الأضحى المبارك 2022

حصلت البنوك المصرية على إجازة عيد الأضحى المبارك بداية من السبت 9 يوليو حتى السبت 16 يوليو أي أسبوع كامل، وغيرها العديد من الهيئات الحكومية، والتي ستعمل بكامل طاقتها بداية من يوم الأحد لتعود إلى طبيعتها مثلما كانت قبل العيد الكبير.

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وتعد إجازة عيد الأضحى من أهم العطلات الرسمية التي يحصل عليها جميع موظفي القطاع الحكومي والخاص وأطولها على الإطلاق، حيث يستمتع الموظفون في هذا الشهر بأكثر من عطلة منها ثورة 23 يوليو التي تعد من أبرز الأعياد الوطنية، إضافة إلى عيد رأس السنة الهجرية.