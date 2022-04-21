تراجع أسواق المال الإيطالية على خلفية أزمة الحكومة

تراجعت الأسهم والسندات الإيطالية خلال تعاملات اليوم الخميس إلى مستويات قياسية جديدة، في الوقت الذي تراجع فيه اليورو إلى أقل من الدولار، بعد إعلان رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي اعتزامه تقديم استقالته إلى رئيس الجمهورية.

وتراجع اليورو إلى 9984ر0 دولار، بعد إعلان قرار رئيس الوزراء لكنه ظل أعلى من مستواه في ختام تعاملات أمس. كما تراجعت العقود الآجلة لشهر سبتمبر المقبل للسندات الإيطالية ذات العشر سنوات إلى أقل مستوى لها منذ يونيو الماضي وأقل من متوسط مستواها خلال الـ 21 يوما الأخيرة. وتراجع مؤشر الأسهم الإيطالية بأكثر من 5% خلال تعاملات اليوم، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

يأتي ذلك فيما أعلن مكتب رئاسة الجمهورية في إيطاليا مساء اليوم الخميس أن الرئيس سيرجيو ماتاريلا رفض الاستقالة التي تقدم بها رئيس الوزراء ماريو دراجي.

وبدلا من ذلك ، طلب ماتاريلا من دراجي أن يخاطب نواب البرلمان ويستكشف الموقف في الوقت الذي تبحث فيه البلاد عن مخرج من أزمة سياسية، بعدما رفض حزب حركة خمس نجوم ، وهو حليف رئيسي في ائتلاف دراجي ، دعم الحكومة في تصويت رئيسي .

ومن الناحية النظرية ، يعني رفض ماتاريلا قبول استقالة دراجي أنه مطلوب من الأخير الآن أن يسعى لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة ، على الأرجح بدون حزب حركة خمس نجوم الذي اختلف مع دراجي بسبب سياسة إيطاليا تجاه روسيا منذ غزوها لأوكرانيا العام الجاري .