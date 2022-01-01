قصور ثقافة تحتفل بالعيد القومي لمحافظة الإسكندرية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة لقاء بمناسبة العيد القومي للثغر، بقصر ثقافة الشاطبي التابع لفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش.



أدار اللقاء المستشار الإعلامي إبراهيم عبد الله، تناول خلاله محمد أبو يوسف مستشار محافظ كفر الشيخ، والشيخ محمد الجيزاوي، أحداث السادس والعشرين من يوليو والتي تضمنت ذهاب وفد من ضباط الثورة برئاسة اللواء محمد نجيب وعلي ماهر رئيس وزراء مصر حينها، إلى الملك فاروق بقصر رأس التين للتوقيع لهم على وثيقة التنازل عن عرش مصر والسودان، لينتهي الحكم الملكي في مصر بمغادرة الملك فاروق وأسرته البلاد عام 1952 وتنتهي معه فترة حكم أسرة محمد علي باشا نهائيا، ويبدأ عهد النظام الجمهوري.



من ناحية أخرى قدمت فرقة الأنفوشي للايقاعات الشرقية بقيادة الفنان عزت بسيوني حفلا فنيا على مسرح القصر، تضمن عزف فردي متميز على الطبلة وآخر على المزمار البلدي، هذا إلى جانب فقرات العزف الجماعي وفقرات غنائية من الفولكلور المصري التي تفاعل معها الجمهور.



كما قدمت فرقة أوبرا عربي بقيادة الفنان محمد مصطفى عرضا فنيا على مسرح القصر تضمن استعراضات ومونولوجات من زمن الفن الجميل وباقة من الأغاني الوطنية، بجانب عرض مماثل على مسرح النادي الإجتماعي بمطروح وسط إقبال جماهيري كبير.