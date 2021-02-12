روسيا تطالب كييف بالإفراج الفوري عن المطران بافل

طالبت روسيا بالإفراج الفوري عن راعي دير كييف-بيتشيرسكايا لافرا المطران بافل مطران فيشجورود وتشرنوبيل، داعية المؤسسات الدولية المعنية لضم صوتها دفاعا عن رهبان الدير ومقدساته.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان لها اليوم السبت: "نطالب نظام كييف بالتقيد الصارم بالتزاماته القانونية الدولية، والإفراج الفوري عن المطران بافل، الذي يعاني من مرض خطير، وتقديم الرعاية الطبية المناسبة له".

وشدد البيان على أن حبس المطران مظهر جديد من مظاهر "التعسف السياسي وغياب القانون في أوكرانيا، والانتهاك الصارخ والممنهج لحقوق المسيحيين الأرثوذكس من قبل نظام كييف، بما يتعارض مع عدد من الوثائق القانونية الدولية المتعارف عليها عالميا"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وتابع: "المحاكمة الجائرة دبرتها السلطات والإجراءات القاسية التي اتخذتها لطرد المؤمنين من كييف - بيشيرسكايا لافرا تندرج في السياق نفسه وتهدف إلى تدمير الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية القانونية، التي تجمع في صفوفها عشرات ملايين الناس".

وأعرب البيان عن أسف موسكو لحقيقة أن "الضغط المستمر غير المسبوق بدوافع سياسية على الكنيسة الأرثوذكسية الكنسية والفظائع المرتكبة ضد الرهبان والمقدسات في كييف - بيشيرسكايا لافرا، لا تتلقى تقييما واضحا من الهيئات الدولية ذات الصلة"، وحثت الخارجية الروسية تلك الهيئات على "التخلي عن المعايير المزدوجة واتخاذ موقف مبادئ وفقا لصلاحياتها".

في وقت سابق، وافقت محكمة في كييف على طلب جهاز أمن الدولة الأوكراني واستبدلت الإقامة الجبرية للمطران بافل بالحبس مع إمكانية تقديم كفالة قدرها 33 مليون هريفنا (أكثر من 900 ألف دولار).

وفقًا لوسائل إعلام أوكرانية، فقد قضت المحكمة باحتجاز المطران حتى 14 أغسطس. طلب مكتب المدعي العام من المحكمة إيداعه في الحبس حتى الأول من سبتمبر مع إمكانية دفع كفالة بمبلغ 60 مليون هريفنا (1.64 مليون دولار).

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن قرار المحكمة هذا مرتبط بتقديم اتهامات جديدة مفتعلة ضد المطران بافل بأنه شكك في "سيادة أوكرانيا" ونفى "العدوان" من جانب روسيا. يواجه بافل عقوبة تصل إلى 8 سنوات سجنا.