تأجيل اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد لحسم مرشح الرئاسة إلى أجل غير مسمى

عباس حزين: محاولات لتقريب وجهات النظر بين يمامة وبدراوى لإنهاء الخلاف حول مرشح الحزب للرئاسة

كشف عضو الهيئة العليا لحزب الوفد عباس حزين، عن تأجيل اجتماع الهيئة العليا واجتماع المكتب التنفيذى للحزب، والمقرر له غدا الإثنين، لحسم عدد من المفات الهامة والتى من بينها ملف الترشح للانتخابات الرئاسية، إلى أجل غير مسمى.

وقال عضو الهيئة العليا فى حزب الوفد، إن رئيس الحزب عبدالسند يمامة، لم يبد أى أسباب لإلغاء اجتماع الهيئة غدا، ولم يحدد موعدا آخر وتم التأجيل لأجل غير مسمى.

وأوضح حزين، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن القيادى الوفدى فؤاد بدراوى كان قد أرسل إنذاره الثانى على يد محضر، لمطالبة رئيس الحزب بإدراج مسألة الترشح للانتخابات الرئاسية على جدول الأعمال بعد أن كان غير مدرج، متوقعا أن يقوم القيادى الوفدى برفع قضية على رئيس الحزب، ولذلك أرسل له أكثر من إنذار لحفظ حقه فى التقاضى ووفقا للائحة الحزب يستطيع كسب القضية.

وأشار عضو الهيئة العليا للحزب، إلى أن هناك محاولات من قيادات وفدية ومجموعة من أعضاء الهيئة العليا لتقريب وجهات النظر بين الطرفين؛ لإنهاء الخلاف، وحسم ملف مرشح حزب الوفد فى انتخابات الرئاسة، معربا عن أمله فى التوصل لنتائج إيجابية.

وكان المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد فؤاد بدراوى قد أرسل إنذارًا رسميًا، هو الثانى له، على يد محضر لرئيس حزب الوفد عبدالسند يمامة والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، يحمل رقم 21067 بتاريخ 12 /2023/7.

وطالب بدراوى، فى الإنذار بإضافة بند لجدول الأعمال المقترح لاجتماع الهيئة العليا الذى دعا إليه رئيس الحزب (غدا الإثنين)، البند الذى طلب بدراوى إضافته هو تحديد موقف الحزب من انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 واعتبره هو حقا أصيلا للهيئة العليا لحزب الوفد المصرى طبقا للمادة 19 مكرر من لائحة النظام الداخلى للحزب.

وفى وقت سابق، طالب 9 أعضاء فى الهيئة العليا للحزب، رئيس الوفد عبدالسند يمامة، بتطبيق اللائحة واتباع الإجراءات القانونية بشأن خوض انتخابات الرئاسة.

وتأتى خلافات الوفد مع إعلان رئيسه عبدالسند يمامة، موافقة الهيئة العليا على ترشحه واختياره مرشحًا باسم الحزب، فى الوقت الذى يؤكد فيه أعضاء الهيئة العليا إلغاء يمامة للاجتماع وعدم عقده حتى الآن.

وكان رئيس حزب الوفد، أعلن قبل 3 أسابيع، ترشحه لانتخابات الرئاسة «طبقا لنص المادة 19 الخاصة باختصاصاتى كممثل للحزب أمام القضاء وأى جهة خاصة أو عامة ولا صفة لأى من أعضاء الهيئة العليا منفردا بإبداء الرغبة فى الترشح أو طلبها ما لم يسبق ذلك قرار رئيس الحزب بعدم الترشح، ثم قرار بأغلبية أعضاء الهيئة العليا بخوض انتخابات رئاسة الجمهورية».