- الحملة تكافح لبلوغ العتبة المطلوبة للوصول إلى مرحلة المناظرات في السباق الجمهوري

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس جمع 1.2 مليون دولار فقط تبرعات لحملته الانتخابية الرئاسية، معتبرة أن المبلغ يثير أسئلة صعبة حول رغبة الجمهوريين في الدفع ببنس مرشحا للحزب في الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.



وأضافت الصحيفة، في تقرير لها، أن حملة بنس تناضل الآن للتأهل لأول مناظرة رئاسية للحزب الجمهوري الشهر المقبل بمدينة ميلواكي في ولاية ويسكنسن.



ونقلت الصحيفة عن أحد المساعدين في الحملة قوله إن بنس لم يتلق بعد تبرعات من 40 ألف متبرع، وهي العتبة المطلوبة للوصول إلى مرحلة المناظرات.



وبحسب الصحيفة الأمريكية، لطالما كان بنس، الذي انضم إلى السباق في 5 يونيو الماضي، مرشحا ذي حظوظ ضئيلة في سباق يهيمن عليه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والأمر الذي يزيد من التحديات على بنس، هو أنه ينافس أمام مرشحين آخرين، مثل السيناتور توم سكوت من ولاية ساوث كارولينا، الذي يروق للناخبين الإنجيليين.



وأدى دفاع بنس المتكرر عن تصديقه كرئيس لمجلس الشيوخ على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية في 6 يناير عام 2021 إلى عزله عن قاعدة المخلصين لترامب، ولا يبدو أنه كسب تأييد العديد من الجمهوريين الذين يريدون تخطي مرحلة ترامب.



وعلى عكس المرشحين الآخرين الذين استخدموا الحيل عبر الإنترنت لتأمين 40 ألف متبرع، لم يستثمر بنس الكثير في البحث عن مساهمين على الإنترنت، بحسب "نيويورك تايمز".



وبحسب البيانات التي جمعتها إحدى وكالات للتسويق والاتصالات، أنفقت حملة بنس 14230 دولارا على الإعلانات على فيسبوك وجوجل، وهو رقم يمثل واحد على أربعين مما أنفقه فيفيك رامسوامي، الوافد السياسي الجديد الذي انضم إلى السباق الجمهوري في فبراير الماضي.



وتخطط حملة بنس حاليا لإنفاق قدر كبير من أموال التبرعات على برنامج قوي عبر البريد الإلكتروني يستهدف مساعدته في جمع عدد كاف من المانحين للتأهل لأول مناظرة.



وجمعت لجنة العمل السياسي التي تدعم بنس، 2.7 مليون دولار إضافية خلال الفترة المشمولة بتقرير جمع التبرعات التي انتهت في 30 يونيو الماضي، بحسب أحد المساعدين.



وأعلن مرشحون رئاسيون جمهوريون آخرون جمع مبالغ أكثر بكثير، وبعضهم، على عكس بنس، كانوا في السباق خلال الربع بأكمله.



وقال ترامب إن حملته جمعت 35 مليون دولار في الربع الثاني. وأعلن حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس إنه جمع حوالي 20 مليون دولار.



وجمعت نيكي هايلي، السفيرة الأمريكية السابقة بالأمم المتحدة، 4.3 مليون دولار لحملتها و3 ملايين إضافية للجان التابعة لها. وقال السيناتور تيم سكوت من ولاية ساوث كارولينا إن حملته جمعت 6.1 مليون دولار.



وحتى حاكم ولاية نورث داكوتا، دوج بورجوم، الذي يمول ذاتيا حملته التي بدأت في نفس اليوم الذي انطلقت فيه حملة بنس، أفاد بأنه جمع 1.6 مليون دولار من المانحين، بالإضافة إلى 10 ملايين تبرع بها من أمواله الخاصة.