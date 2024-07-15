وزيرة الأسرة الألمانية تتوقع إلغاء آلية تقسيم دخل الأزواج الخاصة باحتساب ضرائب الدخل

تتوقع وزيرة الأسرة الألمانية ليزا باوز، أن تمهد الحكومة الألمانية الطريق لإلغاء آلية تقسيم دخل الأزواج الخاصة باحتساب ضرائب الدخل من خلال الإصلاح المخطط للفئات الضريبية.

وقالت باوز في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "التوقف عن تطبيق آلية تقسيم دخل الأزواج خطوة متأخرة للغاية... إنها آلية تمنح فقط مزايا ضريبية للزواج التقليدي. هذا على الرغم من أن النماذج العائلية المتنوعة تمثل منذ فترة طويلة جزءا من واقعنا الاجتماعي".

في المقابل نفت وزارة المالية بشكل مباشر صحة تصريحات باوس، وأكدت أن آلية تقسيم دخل الأزواج ستظل قائمة.

ويدور جدل منذ سنوات حول هذه الآلية، التي تنص على احتساب الضرائب المستحقة على الدخل بناء على نصف ​​الدخل المشترك للزوجين، ثم يتم مضاعفة قيمة الالتزام الضريبي. ويفيد هذا النظام بشكل خاص الأزواج الذين يكسب أحدهما كثيرا والآخر قليلا. ويتم تبرير هذه الآلية بمبدأ الحماية الخاصة للزواج والأسرة.

ومع مسودة قانون الضرائب السنوي الثاني لعام 2024، بدأ وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر إصلاح الفئات الضريبية. واتفقت الأحزاب الثلاثة المُشكلة للائتلاف الحاكم في ألمانيا في اتفاقية تأسيس الائتلاف (الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر) على أنه بدلا من الفئتين الضريبيتين 3 و5، يجب استخدام الآلية المنصوص عليها في الفئة الضريبية 4 في المستقبل. وهذا يعني أنه سيتم توزيع عبء ضريبة الدخل بشكل أكثر عدالة بين الأزواج وشركاء الحياة، بحسب مشروع القانون.

وقالت باوز إن هذا "يعتبر في الوقت نفسه نقطة البداية نحو إلغاء تقسيم دخل الأزواج".

لكن وزارة المالية ترى الأمور بشكل مختلف، حيث قالت: "الأمر هو عكس تقييم الوزيرة باوز... لا توجد خطط أو حتى إرادة سياسية للإلغاء. الوزيرة باوز لا تتحدث باسم الحكومة الاتحادية الألمانية، بل فقط باسم حزب الخضر".