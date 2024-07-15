بوليتيكو: زيلينسكي يشعر بخيبة أمل شديدة بعد لقائه بايدن في واشنطن

ذكرت صحيفة بوليتيكو أن فلاديمير زيلينسكي يشعر بالإحباط الشديد بعد لقائه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن.



وأوضحت الصحيفة: "يشعر زيلينسكي وأندريه يرماك بخيبة أمل شديدة بعد المفاوضات التي جرت خلال لقائه مع الرئيس جو بايدن في واشنطن".



وأضافت: "في ختام قمة الناتو في واشنطن، ناقش زيلينسكي وبايدن مسألة القيود المفروضة على استخدام الأسلحة الأمريكية، لكن نتيجة هذه المحادثات لم تكن مرضية لزيلينسكي".

وعلى الرغم من أن زيلينسكي قدم شكره العلني على حزمة مساعدات جديدة، إلا أنه دق ناقوس الخطر أيضا إزاء أن أوكرانيا لا تستطيع الانتصار في الصراع مع روسيا ما لم ترفع الولايات المتحدة القيود المفروضة على استخدام أسلحتها لمهاجمة أهداف عسكرية داخل روسيا.

واشتكى زيلينسكي في وقت سابق، من تأخر الإمدادات الغربية من مقاتلات "إف-16" ودبابات "أبرامز" الأمريكية، مطالبا بإرسال المزيد منها، بعد تدمير الجيش الروسي خيرة دبابات الأطلسي "ليوبارد" الألمانية و"أبرامز" الأمريكية التي تسلمتها قوات كييف وشنت بها هجومها المضاد.

هذا وأعلن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان في وقت سابق، أن الولايات المتحدة لا تعتزم مراجعة القيود على استخدام القوات الأوكرانية للأسلحة الأمريكية لضرب عمق أراضي روسيا، على الرغم من دعوات زيلينسكي واستيائه.