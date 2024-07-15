أوباميانج يقترب من القادسية السعودي

اقترب المهاجم الجابوني المخضرم، بيير أيميرك أوباميانج، مهاجم مارسيليا الفرنسي، من الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين، عبر بوابة نادي القادسية.

وبحسب صحيفة «الشرق الأوسط» اليوم الإثنين أن القادسية، العائد إلى دور المحترفين السعودي، توصل لاتفاق مبدئي مع مارسيليا بشأن انتقال المهاجم الجابوني.

وأضافت أن المفاوضات جارية بين الطرفين، لذلك فإنهما قد يتوصلا لاتفاق نهائي في أقرب وقت.

وأشارت إلى أن القادسية اتفق بالفعل مع أوباميانج على الانتقال إلى الفريق بعقد لمدة عامين، بينما لم تكشف الراتب السنوي.

ويرغب القادسية في حسم الصفقة سريعًا، وقد ينضم المهاجم إلى معسكر إعداد الفريق السعودي الأسبوع المقبل.

وسبق لأوباميانج، صاحب الـ35 عامًا، أن لعب لأندية ميلان، وبوروسيا دورتموند، وأرسنال، وبرشلونة، وتشيلسي.

وانضم المهاجم الجابوني إلى مارسيليا الصيف الماضي في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع البلوز.

ورغم تقدمه في العمر، لعب أوباميانج دورًا أساسيًا مع مارسيليا، حيث خاض 51 مباراة بكل البطولات، سجل خلالها 30 هدفًا، وصنع 11.

ويعد القادسية أنشط الأندية السعودية هذا الصيف، إذ أبرم أكثر من صفقة مميزة، يأتي على رأسها ضم ناتشو فيرنانديز، قائد ريال مدريد، الذي توج أمس الأحد مع منتخب إسبانيا بلقب كأس أمم أوروبا «يورو 2024».