مفوض الأونروا ينشر صورا لتسوية مقر الوكالة الرئيسي بغزة بالأرض: أمر مروع

وصف مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» فيليب لازاريني، تحول مقر الوكالة الرئيسي في قطاع غزة إلى ساحة معركة وتسويته بالأرض بالأمر المروع.

ونشر لازاريني عبر حسابه عبر منصة «إكس»، اليوم الاثنين، صورا تظهر الدمار الذي لحق بمقر الوكالة جراء قصف إسرائيلي على قطاع غزة.

وقال : «(أمر) مروع.. مقر الأونروا في غزة تحوَّل إلى ساحة معركة والآن سوي بالأرض.. حلقة أخرى من التجاهل الصارخ للقانون الإنساني الدولي».

وأضاف: «يجب حماية مرافق الأمم المتحدة في جميع الأوقات. ويجب عدم استخدامها مطلقًا لأغراض عسكرية أو قتالية.. كل حرب لها قواعد وغزة ليست استثناء».

Shocking.@UNRWA headquarters in #Gaza, turned into a battlefield & now flattened 👇



Another episode in the blatant disregard of international humanitarian law.



United Nations facilities must be protected at all times. They must never be used for military or fighting… pic.twitter.com/XVOm5UjJeM