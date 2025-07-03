الدفاع المدني في غزة: استشهاد 10 مواطنين جراء استهداف الاحتلال لمدرسة تؤوي نازحين

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أفاد الدفاع المدني في غزة، باستشهاد 10 مواطنين، وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال لمدرسة تؤوي نازحين شمال القطاع فجر اليوم الخميس.

وقال عبر قناته الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن طواقم الدفاع المدني «إسعاف وإطفاء» محافظة غزة تمكنت من انتشال 10 شهداء وعدد من الإصابات؛ نتيجة استهداف مدرسة مصطفى حافظ التي تؤوي نازحين غرب مدينة غزة فجر اليوم.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 63 فلسطينيًا منذ فجر اليوم الخميس، إثر قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أضافت المصادر أن من بين الشهداء، 28 مواطنا برصاص الاحتلال كانوا بانتظار المساعدات الإنسانية وسط وجنوب القطاع.

وأفاد مراسل وكالة «صفا»، باستشهاد 3 مواطنين جراء استهدافهم من مدفعية الاحتلال على الدوار الغربي في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، وهم: محمد سعود الأشرم، ومحمد رزق ياسين، وعبدالله فضل أبو ريان.

وأشار إلى أن شهيدًا ارتقى وأصيب 3 آخرون، إثر استهداف إسرائيلي بالقرب من رعاية جباليا شمالي القطاع.

ونوه إلى استشهاد 12 مواطنًا غالبيتهم أطفال ونساء، وإصابة عدد آخر في قصف إسرائيلي على مدرسة مصطفى حافظ، التي تؤوي نازحين في حي الرمال غرب مدينة غزة.

وأوضح أن 3 شهداء ارتقوا بينهم امرأة، في قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين بالقرب من مخيم البركة في حارة المجايدة، بمنطقة المواصي غرب خانيونس جنوبي القطاع.

وبيّن أن 10 شهداء ارتقوا وأصيب أكثر من 50 آخرين، جراء قصف الاحتلال خيام النازحين في منطقة أصداء بمواصي خانيونس جنوبي القطاع.

وذكر أن شهيدين ارتقيا نتيجة قصف إسرائيلي مساء أمس، استهدف بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

وقال إن الطفل محمد المشهراوي (12 عامًا) استشهد متأثرًا بإصابته، إثر قصف إسرائيلي سابق استهدف شارع الوحدة غربي مدينة غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، ترتكب قوات الاحتلال حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 200 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح أغلبية سكان القطاع.