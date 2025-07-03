تفشي مرض الحصبة في إسرائيل

يستمر انتشار الحصبة في جميع أنحاء إسرائيل، مع ظهور بؤر جديدة في عراد وبيت شيمش وصفد، وموديعين عيليت وبني براك والقدس.

وبحسب ما نشرته وكالة «معا»، اليوم الخميس، سُجِّلت 126 حالة إصابة بالحصبة في إسرائيل حتى 26 يونيو 2025، منها 34 حالة نشطة.

وتثير هذه البيانات قلقًا بالغًا نظرًا لاحتجاز العديد من السكان في ملاجئ مكتظة بسبب خطر الصواريخ الإيرانية، مما جعل الحصول على اللقاحات أمرًا صعبًا.

وبسبب حالة الحرب، تقول المواقع العبرية لم يتمكن الكثيرون من الحصول على التطعيم، وانخفض معدل التطعيم ضد الحصبة في مراكز التطعيم التي تم افتتاحها بنسبة 59 في المائة.

وحثت وزارة الصحة الإسرائيلية أي شخص يحتاج إلى استكمال جرعات التطعيم الخاصة به على الحصول على التطعيم في أقرب وقت ممكن، خاصة إذا كان يعيش في مناطق تفشي المرض.