نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط في ضبط متهم بسرقة عكازات مخصصة لكبار السن من داخل أحد المساجد بمركز القوصية، بعد تداول فيديو يوثق الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت مقطعًا مصورًا يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يسرق عكازات خاصة بكبار السن من داخل مسجد بدائرة مركز شرطة القوصية.

وبفحص الفيديو وتكثيف التحريات، تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية، ويقيم بدائرة المركز. وقد عُثر بحوزته على المسروقات، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.