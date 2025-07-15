حماس: قطع خط الكهرباء المغذّي لمحطة تحلية المياه الوحيدة العاملة في غزة أدى لكارثة إنسانية غير مسبوقة

قالت حركة حماس، إن مجازر جيش الاحتلال مستمرة في قطاع غزة، وتؤدي إلى سقوط العشرات من المدنيين.

وأضافت في بيان، مساء الثلاثاء، أن الاحتلال استهدف اليوم في مخيم الشاطئ، تجمّعًا لأطفال أبرياء بقصف جوي أدى لاستشهاد وإصابة العشرات منهم.

وأوضحت أن هذه المجازر تمثّل إمعانًا وحشيًا في حرب الإبادة المتواصلة منذ أكثر من 21 شهرًا.

وأشارت إلى أن المجزرة المروعة المرتَكَبة مساء اليوم الثلاثاء بحق المجوّعين المدنيين حول النقطة الأمريكية الإسرائيلية للتحكم بالمساعدات الإنسانية شمال مدينة رفح، تؤكّد من جديد وحشية هذه الآلية وأهدافها الإجرامية، وضرورة تحرُّك المجتمع الدولي لوقفها ومحاسبة المسئولين عنها.

ولفتت إلى أن أن القطاع الطبي في قطاع غزة يواجه خطر الانهيار الكامل بفعل الحصار والإغلاق والاستهداف المستمر.

وتابعت: «إننا في هذا السياق ندعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري لكسر الحصار الإجرامي، وإمداد المستشفيات بما تحتاجه من وقود ومستلزمات طبية عاجلة».

ولفتت إلى أن استمرار حكومة الاحتلال في جريمة قطع خط الكهرباء المغذّي لمحطة تحلية المياه الوحيدة العاملة في القطاع، أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، وانتشار للأمراض خصوصاً بين الأطفال.

وذكرت حماس: «على العالم التحرك الفوري لإيقاف هذه الإجراءات التي ترقى إلى عمليات تطهير عرقي ممنهج».