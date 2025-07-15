ليفربول يواصل الضغط لضم إيزاك رغم تمسك نيوكاسل

يواصل نادي ليفربول الإنجليزي محاولاته الجادة للتعاقد مع المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، لاعب نيوكاسل يونايتد، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان اهتمام “الريدز” بضم إيزاك قد ظهر منذ فترة، إلا أن الصفقة تبدو معقدة في ظل تمسك نيوكاسل ببقاء اللاعب ضمن صفوفه.

ووفقًا لما أكده الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، فإن ليفربول تقدم بعرض رسمي إلى نيوكاسل في محاولة للتوصل إلى اتفاق لضم النجم السويدي، في صفقة قد تكون من الأغلى بتاريخ الكرة الإنجليزية.

من جانبه، أشار موقع “ذا أثلتيك” إلى أن نيوكاسل ما زال متمسكًا بعدم بيع إيزاك، إلا أن ليفربول يبدو مقتنعًا بإمكانية حسم الصفقة مقابل 120 مليون جنيه إسترليني.

يُذكر أن ألكسندر إيزاك، صاحب الـ25 عامًا، انضم إلى نيوكاسل صيف 2022 قادمًا من ريال سوسيداد الإسباني، ويمتد عقده مع الفريق حتى 2028.

وقدم إيزاك موسمًا لافتًا مع نيوكاسل، حيث شارك في 42 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 27 هدفًا، إلى جانب 6 تمريرات حاسمة.