رئيس الوزراء الأوكراني شميهال يقدم استقالته بعد يوم من تعيين بديل له

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قدم رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، استقالته اليوم الثلاثاء، بعد قضاء أكثر من 5 سنوات في المنصب.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أعلن أمس الاثنين، تعيين نائبة رئيس الوزراء يوليا سفيريدنكو لقيادة حكومة جديدة في كييف.

وقال شميهال، في منشور عبر تطبيق تليجرام، أعلن فيه استقالته: "أشكر المدافعين عن بلادنا، الصامدين على الجبهة الذين يحمون أوكرانيا".

وشكر زيلينسكي، على "ثقته" وشكر فريقه على "عملهم بلا كلل".

ومن المقرر أن يحل شميهال محل رستم عميروف وزيرا للدفاع، فيما سيتولى الأخير منصب سفير أوكرانيا لدى واشنطن.

وكان زيلينسكي، عين شميهال في عام 2020، قبل الحرب الروسية - الأوكرانية في فبراير 2022.