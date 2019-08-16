اندلاع حريق داخل معسكر «الصقر» جنوبي بغداد

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أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الخميس، باندلاع حريق داخل معسكر "الصقر" جنوبي بغداد.

وقال المصدر لقناة "السومرية نيوز" - "إن فرق الدفاع المدني توجهت لإخماد حادث حريق اندلع داخل معسكر الصقر في الدورة جنوبي بغداد".

يذكر أن انفجارًا وقع الاثنين الماضي، لمستودعات العتاد والذخيرة داخل معسكر الصقر التابع للشرطة الاتحادية والحشد الشعبي جنوبي بغداد أدى إلى وفاة شخص وإصابة 29 آخرين بجروح.

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي وجه، في وقت سابق اليوم، بإجراء تحقيق شامل في حادثة معسكر الصقر وتعويض المتضررين .