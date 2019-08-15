  طاهر: جاهز للألعاب الإفريقية واستفدت من مشاركتى فى البطولات والمعسكرات الدولية

عاد إلى القاهرة الفارس الدولي محمد طاهر زيادة قادما من فرنسا بعد أن شارك فى معسكر استعدادا لدورة الألعاب الإفريقية التى ستقام بالمغرب في الفترة من ١٩ أغسطس وحتى ٣١ من الشهر الجارى.

وأوضح طاهر أن مشاركته فى عدد من البطولات الدولية فى الفترة الاخيرة كانت احتكاكات قوية بالمدراس العالمية المختلفة وأبطال العالم فى اللعبة وخطوات مهمة نحو أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ ، وأضاف طاهر أنه جاهز للالعاب الأفريقية ويطمح فى تحقيق الميدالية الذهبية.

وقد توجه طاهر بالشكر لوزارة الشباب والرياضة بقيادة الوزير أشرف صبحي وإلى هشام حطب رئيس الإتحاد المصري للفروسية ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية وللراعي الرسمي لفريق الفراعنة الأوليمبي الذي ينتمي إليه وإلى روابط الرياضية الوكيل الحصري له والتى كانت في استقبال اللاعب بالمطار.

وكان طاهر قد شارك مؤخرا في سلسلة من البطولات العالميه أهمها الجائزة الكبرى في بلجيكا والتى تعد أقوى البطولات العالمية في الفروسية وحقق المركز الثاني والميدالية الفضية بعد التفوق على فرسان عالميين واوليمبين من فرنسا وبريطانيا والمانيا.