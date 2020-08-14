«احتراما للطرف الآخر»: محمد رشاد يحذف منشورات الطلاق

قرر المطرب محمد رشاد، حذف كل المنشورات المتعلقة بإنفصاله عن المذيعة مي حلمي عبر حساباته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي.

ونشر "رشاد" عبر حسابه الشخصي بموقع "الإنستجرام"، موضحا خلاله سبب حذف المنشورات قائلا: "إحتراما للطرف الأخر والعشرة اللي بينا.. لان بصراحة أغلب التعليقات اللي بشوفها علي مدار يومين فيها تجريح وإساءة وتجاوز مرضهاش ولا ليا ولا ليها.. وربنا يوفق الجميع".

يذكر أن المطرب محمد رشاد أعلن أمس عن خبر انفصاله عن المذيعة مي حلمي بعد زواج دام عام ونصف، وذلك بعد الأنباء التي ترددت بشأن الموضوع خلال الساعات الماضية.

كان زواج المطرب محمد رشاد والمذيعة مي حلمي، قد تم إلغاءه بسبب مشاكل وخلافات عائلية، وتعرضت "مي" للإصابة بجلطة عقب إلغاء حفل الزفاف، لكن بعدها قرر الثنائي العودة وإقامة حفل الزفاف من جديد عن طريق "خطة تمويه" قام بها الثنائي وألغي متابعة بعضهما على "إنستجرام"، حتى لا تحدث خلافات.

جدير بالذكر أن كل الشائعات التي كانت تشير في السابق إلى انفصال المطرب الشاب محمد رشاد والمذيعة مي حلمي، كان يخرج أحد منهما للرد في وسائل الإعلام أو من خلال حساباتهم الشخصية بنفي هذه الشائعات.