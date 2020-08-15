المتحدث العسكري: مصر تكثف الجسر الجوى لإرسال المساعدات العاجلة إلى لبنان

أعلن العميد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث العسكري، وصول مجموعة من طائرات النقل العسكرية، إلى مطار بيروت الدولي، فى رحلتها الخامسة وعلى متن أحدها نخبة من الأطباء والاستشاريين والأخصائيين بالجامعات المصرية وجامعة الأزهر من التخصصات الطبية المختلفة، والمقرر انضمامهم للعمل فى المركز الصحى للجامعة العربية ببيروت.

وأضاف أن الرحلة تضمنت شحنة كبيرة من الأدوية والمواد الغذائية الضرورية المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى جمهورية لبنان الشقيقة.

وأوضح أن ذلك يأتي استمرارا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بفتح الجسر الجوى من المساعدات العاجلة المقدمة إلى الأشقاء فى الجمهورية اللبنانية وتكثيفها لمساعدة أبناء الشعب اللبنانى لتجاوز آثار انفجار مرفأ بيروت.

هذا وأعرب الجانب اللبنانى عن عميق شكره وامتنانه لمصر قيادة وحكومة وشعبا على موقفها الداعم والمستمر للجمهورية اللبنانية فى مختلف المجالات واستمرار الجسر الجوى منذ بداية الأزمة وحتى الآن، تأتى تلك المساعى المصرية تأكيدا على مساندة مصر الدائمة للبنان للعبور بها من أزمتها الحالية.