مفتى سلطنة عمان: تحرير المسجد الأقصى من الاحتلال واجب مقدس

أكد المفتى العام لسلطنة عمان، أحمد بن حمد الخليلي، اليوم السبت، أن "تحرير المسجدالأقصى... واجب مقدس".

وقال الخليلي في بيان عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي:" "تحرير المسجدالأقصى وتحرير جميع الأرض من حوله من أي احتلال واجب مقدس على جميع الأمة ودَيْنٌ في رقابها جميعًا يلزمهم وفاؤه".

وأضاف مُفتي عُمان: "وإن لم تواتهم الظروف وتسعفهم الأقدار، فليس لهم المساومة عليه بحال، وإنما عليهم أن يَدَعُوا الأمر للقدر الإلهي، ليأتي اللّٰه بمن يشرفه بالقيام بهذا الواجب".

وأضاف :" منذ قدر الله تعالي إسراء النبي محمد من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى في رحلة مقدسة خارجة عن مقاييس البشر المعتادة... أصبح المسجد الاقصى وجميع الأرض المقدسة التي هي مهد النبيين معلما إسلاميا بارزا يجب على المسلمين جميعا أن يذبوا عنه ويحموه ويصونوه من أيدي العابثين بكل ما أوتوا من قوة ".

ويأتي بيان مفتي سلطنة عمان عقب اتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات، في اتصال هاتفي جرى أول أمس الخميس على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات، وهو الاتفاق الذي أثار ردود فعل متباينة.