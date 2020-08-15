قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن ترك المعاصي والذنوب يجعل القلب سليمًا.

وأضاف خلال لقائه لبرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الجمعة، أن المسلم يجب أن يحرص على أن يجده الله سبحانه وتعالى متلبسا بالخطيئة، فالله سبحانه وتعالى قال في كتابه الحكيم « وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ»، وهي المحرمات والكبائر التي نهانا الله سبحانه وتعالى عنها.

وتابع الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية أن سلامة القلب مهمة، وتتم عبر التخلية وهي عبارة عن إخلاء القلب عن الآثام والذنوب، موضحًا أن الطريق الثاني للقلب السليم التحلي بالأخلاق والإيمان.