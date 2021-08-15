بايدن يوجه بتقديم الدعم لهايتي بعد الزلزال العنيف الذي ضربها

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن بتقديم الدعم اللازم لهايتي بعد الزلزال العنيف الذي ضربها صباح اليوم السبت مخلفا أضرارا جسيمة وضحايا بالعشرات.

وقال مسئول بالبيت الأبيض ، في تغريدة على تويتر اليوم، إنه تم إطلاع بايدن ونائبته كامالا هاريس من جانب جيك سوليفان مستشار الأمن القومي وأنتوني بلينكن وزير الخارجية بشأن تطورات الموقف في هايتي.

وأشار إلى أن بايدن وجه بالاستجابة الفورية من جانب الولايات المتحدة وكلف سامانثا باور مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للتنسيق لهذه الجهود.

وكانت التقارير قد أفادت بأن زلزال هايتي الذي بلغت شدته 2ر7 درجة على مقياس ريختر قد أسفر عن وفاة 29 شخصا وضرب العاصمة بورت أو برينس ومناطق أخرى في الجزيرة الكاريبية.