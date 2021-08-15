الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الروسي يتبادلان الرسائل في ذكرى تحرير شبه الجزيرة الكورية

أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الروسي فلادمير بوتين على عمق العلاقات بين الدولتين، وتعهدا بتعزيز التعاون الثنائي، وذلك خلال الرسائل التي تبادلها في الذكرى الـ76 لتحرير شبه الجزيرة الكورية من الاستعمار الياباني، وفقا لما ذكرته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن الزعيم الكوري الشمالية أكد في رسالة أرسلها لبوتين، اليوم الأحد، على ودية العلاقات بين الدولتين "التي تشكلت بالدم في الكفاح ضد العدو المشترك" والمستمرة لأجيال، كما أعرب عن أمله في تعزيز العلاقات لتنتقل "لمستوى استراتيجي جديد".

كما بعث بوتين برسالة لكيم في نفس اليوم، أكد خلالها على أن الدولتين "تعتزان بذكرى أفراد الجيش الأحمر والوطنيين الكوريين الذين كرسوا حياتهم لحرية كوريا".

ويأتي تبادل كيم وبوتين للرسائل للاحتفال بذكرى تحرير كوريا من الحكم الياباني الاستعماري الذي استمر من 1910 حتى 1945.

ويذكر أن كوريا الشمالية تعزز من علاقتها مع الدول الاشتراكية الأخرى ومن بينها الصين وكوبا في ظل جمود مباحثات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة الأمريكية والعقوبات المفروضة على اقتصادها.