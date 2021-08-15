 جونسون يطالب بعدم الاعتراف بحكومة طالبان في كابول إلا بعد الاتفاق على نهج شامل للتعامل مع الحركة - بوابة الشروق
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جونسون يطالب بعدم الاعتراف بحكومة طالبان في كابول إلا بعد الاتفاق على نهج شامل للتعامل مع الحركة

بوريس جونسون
بوريس جونسون
هديل هلال
نشر في: الأحد 15 أغسطس 2021 - 8:56 م | آخر تحديث: الأحد 15 أغسطس 2021 - 8:56 م
طالب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بألا تعترف أي دولة بحكومة لطلبان في كابول إلا بعد الاتفاق على نهج شامل في التعامل مع الحركة، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «BBC عربي»، في خبر عاجل لها، مساء الأحد.

وأكد متحدث باسم حركة طالبان أن مقاتلي الحركة دخلوا كابول، وذلك بعد أن قالت الحركة في وقت سابق أنها أمرت قواتها بعدم غزو العاصمة الأفغانية.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، إن المقاتلين يدخلون المدينة لمنع النهب بعد إخلاء مراكز الشرطة، لكنه أكد عدم تعرض السكان للأذى.

وأضاف أن «الإمارة الإسلامية أمرت قواتها بالدخول إلى المناطق التي فر منها العدو في كابول والمنطقة معرضة لخطر النهب».

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