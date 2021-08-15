محافظ الغربية يتابع مدى تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بمراكز المحافظة

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، هي المشروع الأهم والتي ستعمل المحافظة على تنفيذه على أكمل وجه من أجل توفير الحياة الكريمة لأهالي الريف المصري.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد مساء اليوم بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء حسين الجندي السكرتير العام، ونجوى العشيري السكرتير المساعد، ومديري الجهات والشركات العاملة في المبادرة داخل مركز زفتى، وممثلي مؤسسة حياة كريمة بالغربية.



وفي بداية الاجتماع أوضح المحافظ، أنه يتابع بشكل يومي من خلال الجولات اليومية لقرى مركز زفتى ما يتم تنفيذه في تلك المبادرة التي ستغير شكل الريف المصري، وتعطي لأهالي مركز زفتى الحياة الكريمة.



وأشار إلى حرص القيادة السياسية على الارتقاء بالمستوى الاقتصادي، الاجتماعي، البيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجاً داخل كل القرى، بهدف تحقيق التنمية المنشودة.



وناقش المحافظ خلال الاجتماع نسب تنفيذ 551 مشروعًا بتكلفة 2.5 مليار جنيه، حيث تم نهو 97 مشروعًا بنسبة 14%.



وأشاد المحافظ بمدى الجهد المبذول خلال الأسبوع الماضي، مطالباً ببذل المزيد من الجهد من أجل توفير الحياة الكريمة لأهالي مركز زفتى.



واستعرض نسب تنفيذ المشروعات، حيث تم نهو 70 مشروعًا بقطاع مياه الشرب بنسبة 71%، و23 مشروعًا في الصرف الصحي بنسبة 51%، ومشروعين في التربية والتعليم بنسبة 23%، ومشروعين في قطاع الري بنسبة 21%.



وشدد على انتهاء كل أعمال البنية التحتية في قريتي تفهنا العزب، ونهطاي في نوفمبر المقبل، تمهيداً للبدء في أعمال الرصف، سواء كانت بالأسفلت أو الإنترلوك قبل نهاية العام، موجهًا جميع الشركات المرافقة بتكثيف العمالة والورديات من أجل الانتهاء قبل المدة المحددة.



ووجه المحافظ بتوحيد كل الأعمدة واستبدال كشافات الصوديوم بكشافات ليد وعددها 2200 كشاف بقريتي نهطاي وتفهنا العزب وكذلك في باقي القرى.



كما وجه بوضع دراسة لكيفية الاستفادة من مباني الهيئات التي سيتم انتقالها إلى مجمع الخدمات أو مكان آخر.



وخلال الاجتماع عرض المحافظ عدد من الملاحظات التي تم رؤيتها خلال الجولة الصباحية، مطالباً كل جهة بحلها على الفور، حيث سيتم معاينتها في الجولة القادمة.