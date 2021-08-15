الصحة عن لقاحات كورونا في مصر: لا نعتمد على موافقات «الصحة العالمية»

قال الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، إن كافة اللقاحات المستخدمة في مصر ضد فيروس كورونا تتسم بالفاعلية والكفاءة والأمان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "المواجهة" على شاشة "إكسترا نيوز"، مساء السبت، أن مصر لا تعتمد على أن تكون اللقاحات حاصلة من موافقات من منظمة الصحة العالمية والجهات المرجعية، مشيرًا إلى أن الأمر يعود لهيئة الدواء المصرية التي تُجري اختبارات أقوى، إلى جانب اختبارات تأكيدية في مرحلة لاحقة.

وأوضح عبد الفتاح، أن هناك بعض اللقاحات التي تُؤخذ على جرعتين بينهما فترة زمنية محددة وفقًا لكل نوع، مشيرًا إلى أنه لم يثبت علميًّا حتى الآن، أثر المزج بين لقاحين مختلفين.

وأفاد بأن التوثيق الخاص بحصول المواطنين على اللقاح، الواردة في قاعدة البيانات، تُحدّد أن المواطن حصل على جرعة من لقاح بعينه، كما يُوضّح أيضًا موعد الجرعة الثانية، في إطار العملية التنظيمية.

ونفى عبد الفتاح، أن يكون مواطن قد حصل على جرعة من لقاح معين، وحينما جاء موعد الجرعة الثانية حصل على لقاح آخر لعدم توفر اللقاح الذي حصل عليه أولًا، موضحًا أنه فور منح المواطن الجرعة الأولى، فإنه يتم تخزين الجرعة الثانية له.