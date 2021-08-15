ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة
أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن تنظيم قافلة طبية وعلاجية بقرية الكمال بمركز المنيا، وذلك خلال يومي 16 و17 من أغسطس الجاري، في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر".
وأشار إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.