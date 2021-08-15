ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة



أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن تنظيم قافلة طبية وعلاجية بقرية الكمال بمركز المنيا، وذلك خلال يومي 16 و17 من أغسطس الجاري، في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.



من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر".



وأشار إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.