 غدا..«صحة المنيا» تنظم قافلة طبية لأهالي قرية الكمال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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غدا..«صحة المنيا» تنظم قافلة طبية لأهالي قرية الكمال

ماهر عبد الصبور
نشر في: الأحد 15 أغسطس 2021 - 2:51 م | آخر تحديث: الأحد 15 أغسطس 2021 - 2:51 م
ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن تنظيم قافلة طبية وعلاجية بقرية الكمال بمركز المنيا، وذلك خلال يومي 16 و17 من أغسطس الجاري، في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر".

وأشار إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

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