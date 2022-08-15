رئيس كوريا الجنوبية يتعهد بتحسين العلاقات مع اليابان ومساعدة كوريا الشمالية إذا تخلت عن برنامجها النووي

تعهد الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول اليوم الاثنين بتحسين العلاقات مع اليابان بسرعة على أساس إعلان 1998 المشترك بين البلدين، كما عرض إعادة بناء اقتصاد كوريا الشمالية بشكل كبير إذا اتخذت بيونج يانج خطوات نحو نزع السلاح النووي.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن يون صرح بذلك في خطاب ألقاه فى يوم التحرير بمناسبة مرور 77 عاما على استقلال كوريا عن الحكم الاستعماري الياباني (1910-1945).

وقال خلال احتفال أقيم في حديقة المكتب الرئاسي "في الماضي، كان علينا أن نتحرر من السيطرة السياسية التي فرضتها علينا الإمبراطورية اليابانية حتى نتمكن من استعادة حريتنا والدفاع عنها"، وأضاف "اليوم، اليابان هي شريكتنا ونحن نواجه تهديدات مشتركة تهدد حرية المواطنين العالميين".

كما عرض يون تفاصيل "خطته الجريئة" لتحسين اقتصاد كوريا الشمالية في حالة اتخاذ الأخيرة خطوات لنزع السلاح النووي، وهو العرض الذي قدمه لأول مرة خلال خطاب التنصيب في أيار/مايو.

وقال إن إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية أمر "ضروري" لتحقيق سلام دائم في شبه الجزيرة وفي شمال شرق آسيا وحول العالم.