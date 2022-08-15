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التضخم في السعودية يرتفع في يوليو على أساس سنوي إلى 7ر2%

علم السعودية
علم السعودية
د ب أ
نشر في: الإثنين 15 أغسطس 2022 - 9:12 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 أغسطس 2022 - 9:12 ص

أظهرت بيانات نشرتها الهيئة العامة للإحصاء السعودية اليوم الاثنين ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يوليو الماضي بنسبة 7ر2% مقارنة بنظيره من العام الماضي.

وكان التضخم السنوي لشهر يونيو عند 3ر2% .

وعزت الهيئة، في بيان نشرته اليوم، ارتفاع التضخم السنوي لشهر يوليو إلى ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 9ر3% وأسعار النقل بنسبة 6ر3% .

وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلك لشهر يوليو ارتفاعا طفيفا بنسبة 5ر0% مقارنة بشهر يونيو السابق. وقد تأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم النقل بنسبة 1ر1% والذي بدوره تأثر بارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 1ر1% .


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