استشهاد شابين فلسطينيين إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم عقبة جبر في أريحا

استشهد شابان فلسطينيان، فجر اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا بالضفة الغربية.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وأطلقت الرصاص الحي تجاه الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة الشاب قصي عمر الولجي (16 عاما)، ومحمد ربحي نجوم (25 عاما)، فيما أعلن عن استشهادهما لاحقا.



إلى ذلك، أفاد نادي الأسير في أريحا، بأن قوات الاحتلال اعتقلت خلال اقتحامها المخيم فلسطينيا من منزله.



وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء الذين ارتقوا على أرض مخيم عقبة جبر منذ مطلع العام الحالي إلى 11 شهيدا.



جدير بالذكر أن يوم الجمعة الماضي، استشهد شاب فلسطيني وأصيب أربعة آخرون، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم بالضفة الغربية.



وتشهد الضفة الغربية المحتلة مواجهات شبه يومية بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي تنفذ اقتحامات ومداهمات بشكل مكثف، مستخدمة الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، الأمر الذي يؤدي في معظم الأحيان إلى استشهاد وإصابة عشرات المدنيين.





